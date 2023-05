Le procès des comparutions immédiates (soirée annuelle de l’OIP) Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Le procès des comparutions immédiates (soirée annuelle de l’OIP) Mairie du 20e arrondissement, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. A partir de 10 ans. Jusqu’à 120 ans. gratuit À l’occasion de sa soirée annuelle, l’Observatoire international des prisons (OIP) organise, le vendredi 12 mai à 19h30 à la mairie du 20e, « Le procès des comparution immédiates » À l’occasion de sa soirée annuelle ,l’Observatoire international des prisons (OIP) organise « Le procès des comparution immédiates » À l’occasion de sa soirée annuelle l’Observatoire international des prisons (OIP) organise, le vendredi 12 mai à la mairie du 20e, « Le procès des comparution immédiates » * « Vous êtes accusé de violences sur personnes vulnérables, de discrimination, de non-respect de la dignité humaine et de déni de justice (….) » Le procès d’un homme ? Non, celui d’une procédure : celle des comparutions immédiates, interprété par Giani De Georgi, Alice Fillion, Benjamin Giacco, Diane Iaciu, Sofia Rafaï et Héléna Viana. Initialement créée pour désengorger les tribunaux, la procédure de comparution immédiate est une procédure accélérée qui a lieu le plus souvent directement après la garde à vue de la personne accusée d’avoir commis une infraction.

29 minutes : c’est la durée moyenne d’une comparution immédiate. Si elle permet de donner une réponse pénale immédiate, elle n’en demeure pas moins critiquée en raison de la rapidité avec laquelle les personnes sont jugées, qui peut parfois mettre en péril le travail des acteurs de la justice. Vous retrouverez à l’audience un magistrat, un procureur, des témoins et l’avocat de la défense. La représentation sera suivie d’une table ronde. Et nous poursuivrons les échanges autour d’un verre. Entrée à tarif libre sur inscriptions : cliquez ici – L’OIP est une association qui existe, notamment, grâce au soutien de ses sympathisants. Chaque don compte pour permettre la poursuite de nos actions ! Merci pour votre soutien ! Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/observatoire-international-des-prisons-section-fra/evenements/soiree-annuelle-de-l-oip-sf-12-mai-2023 contact@oip.org https://www.facebook.com/oipsf/ https://www.facebook.com/oipsf/ https://www.helloasso.com/associations/observatoire-international-des-prisons-section-fra/evenements/soiree-annuelle-de-l-oip-sf-12-mai-2023

Sophie Larouzée Deschamps Le procès des comparutions immédiates de l’OIP Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 20e arrondissement Adresse 6 place Gambetta Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Mairie du 20e arrondissement Paris

Mairie du 20e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le procès des comparutions immédiates (soirée annuelle de l’OIP) Mairie du 20e arrondissement 2023-05-12 was last modified: by Le procès des comparutions immédiates (soirée annuelle de l’OIP) Mairie du 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement 12 mai 2023 Mairie du 20e arrondissement Paris Paris

Paris Paris