Le Procès des Comparutions Immédiates – 2nd édition Toï Toï le Zinc, 6 avril 2022, Villeurbanne.

Le Procès des Comparutions Immédiates – 2nd édition

Toï Toï le Zinc, le mercredi 6 avril à 20:30

« Vous êtes accusé de violences sur personnes vulnérables, de discrimination, de non-respect de la dignité humaine et de déni de justice (….) » Après le succès de la 1ère édition, l’OIP – Observatoire International des Prisons – et Possible vous propose la 2nd édition du Procès des Comparutions Immédiates. Le procès d’un homme ? Non, celui d’une procédure : celle des comparutions immédiates. Initialement créée pour désengorger les tribunaux, la procédure de comparution immédiate est une procédure accélérée qui a lieu le plus souvent directement après la garde à vue de la personne accusée d’avoir commis une infraction. 29 minutes : c’est la durée moyenne d’une comparution immédiate mais juger vite, est-ce juger mieux ? Vous retrouverez à l’audience une magistrate, une procureure, des témoins et, puisque tout le monde a le droit à un avocat, même les comparutions immédiates, l’avocat de la défense. La représentation sera suivie de l’intervention d’un.e professionnel.le de la justice et d’un échange avec le public. -> Pas d’inscription, venez comme vous êtes dans la limite des places disponibles ! Prix libre et conscient* * Qu’est-ce qu’un prix libre et conscient ? En choisissant vous-même le prix que vous souhaitez payer cela permet de rendre l’événement accessible à toute personne, quelle que soit sa situation financière. Merci par avance pour votre contribution !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T22:00:00