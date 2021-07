Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon LE PROCÈS DE L’HERBORISTE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE Centre d’art et de Culture, 25 août 2021-25 août 2021, Meudon. LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

du mercredi 25 août au vendredi 27 août à Centre d’art et de Culture

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les patients qui affluent de toute l’Europe. Mais sa popularité en vient à irriter les pouvoirs politiques… DRAME / BIOPIC DE AGNIESZKA HOLLAND AVEC IVAN TROJAN… POLOGNE – 2021 – 1H58 (VOST) Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T18:58:00;2021-08-26T20:30:00 2021-08-26T22:28:00;2021-08-27T17:00:00 2021-08-27T18:58:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon