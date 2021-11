Le procès Bonaparte Langeais, 28 novembre 2021, Langeais.

Le procès Bonaparte Langeais

2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28

Langeais Indre-et-Loire Langeais Indre-et-Loire

10 EUR 10 A l’initiative des archives départementales d’Indre et Loire, en partenariat avec la faculté de Droit, l’ordre des avocats, l’association Française pour l’histoire de la justice et coordonné par l’Intime Compagnie, un groupe formé de vingt-sept acteurs, professionnels du théâtre, de la justice et amateurs passionnés, va faire revivre le procès historique qui s’est tenu en mars 1870 devant la Haute Cour de justice délocalisée pour la circonstance à Tours.

A l’initiative des archives départementales, en partenariat avec la faculté de Droit, l’ordre des avocats, l’association Française pour l’histoire de la justice et coordonné par l’Intime Compagnie, un groupe formé de vingt-sept acteurs, professionnels du théâtre, de la justice et amateurs passionnés

intime.cie@gmail.com +33 6 86 95 67 02

A l’initiative des archives départementales d’Indre et Loire, en partenariat avec la faculté de Droit, l’ordre des avocats, l’association Française pour l’histoire de la justice et coordonné par l’Intime Compagnie, un groupe formé de vingt-sept acteurs, professionnels du théâtre, de la justice et amateurs passionnés, va faire revivre le procès historique qui s’est tenu en mars 1870 devant la Haute Cour de justice délocalisée pour la circonstance à Tours.

cie intime

Langeais

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE