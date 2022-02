Le Problème avec le Rose – spectacle jeune public Visages du Monde, 12 mars 2022, Cergy.

Visages du Monde, le samedi 12 mars à 20:00

[_**Le Problème avec le Rose**_](https://youtu.be/tGZKdPkJWfw)**, c’est un spectacle qui parle des filles et des garçons.** Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur petit monde tout rose, les journées sont également belles et pleines d’histoires. Parfois, un événement de l’extérieur modifie un peu leur quotidien : un avion est passé, il se met à pleuvoir… Rien de bien perturbant jusqu’à ce qu’une terrible nouvelle leur parvienne : le rose, c’est pour les filles. C’est le cataclysme! Comment continuer à vivre comme si de rien n’était? Et puis le doute s’installe : sont-ils vraiment des garçons? Comment savoir? Projetés tous ensemble dans un impressionnant tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à chercher de nouveaux repères, pour le pire et pour le meilleur. Le problème avec le rose, un spectacle teinté d’humour et d’absurde qui allie le théâtre et la danse. Coproduction La [parenthèse] – Christophe Garcia & Le Petit Théâtre de Sherbrook ________________ samedi 12 mars à 20h à [Visages du monde](https://www.facebook.com/visagesdumondecergy) à partir de 7 ans 4€/6€ – [billetterie en ligne](https://www.cergy.fr/demarches-en-ligne/culture-loisirs/billetterie-en-ligne/)

4€ / 6€ (+0.99€ réservation en ligne)

4 gars se retrouvent sur une moquette improbable et s’inventent des histoires imaginaires. Jusqu’au moment du doute. Filles ? Garçons ? Un spectacle qui parle du genre de façon drôle et bienveillante

Visages du Monde 10 place du Nautilus 95800 Cergy Cergy Cergy le Haut Val-d’Oise



2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:00:00