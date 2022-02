Le prix Libre2lire revient en 2022 ! Médiathèque La Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Pour cette nouvelle édition, les lecteurs et lectrices ont **jusqu’au 30 avril 2022** pour défendre leurs coups de cœur en votant en ligne et/ou en faisant parvenir une production écrite ou artistique. Les plus belles productions auront la chance d’être récompensées par le jury lors d’une cérémonie de remise des prix qui aura lieu **le samedi 21 mai prochain à 14h, à la bibliothèque de La Madeleine en présence de l’autrice de l’Anguille, Valentine Goby** qui proposera une lecture musicale. Pour les autres, un tirage au sort sera effectué parmi les participants pour les remercier de leur contribution.

Le prix libre2lire met à l’honneur 8 romans pour ados chaque année pour le plaisir de lire. Un comité repère parmi les romans récemment sortis quelques pépites, aux ados ensuite de donner leur avis ! Médiathèque La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine Nord

