Le Prix du public Les yeux doc à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 5 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 05 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

samedi

de 15h00 à 17h00

gratuit

Pour la 2e année consécutive, la bibliothèque du cinéma François Truffaut participe au Prix du public Les yeux doc du 05 mars au 03 avril 2022. Un prix qui valorise et soutient la diffusion de films documentaires créatifs et engagés dans les bibliothèques.

Tous les samedis du mois de mars, nous nous engageons à vous faire découvrir un des quatre films sélectionnés par les bibliothécaires. À l’issue de ces projections, vous pourrez voter pour votre film préféré et gagner de nombreux DVD , votre participation permettra également au réalisateur du film élu de recevoir une dotation.

Il s’agit d’un prix ouvert à toutes et à tous organisé par la Bpi en partenariat avec ARTE, Mediapart, Images documentaires et Le Blog documentaire.

Les films en lice pour Le Prix du public Les yeux doc :

– Toto et ses sœurs de Alexander Nanau – 94 minutes – 2014 – JHR Films

Totonel, Andrea et Ana sont frères et soeurs et livrés à eux-mêmes entre un père absent, une mère en prison et des oncles toxicomanes. Dans une grande cité-dortoir gangrénée par l’insalubrité et les relents mortifères, comment s’en sortir quand on n’est encore qu’un enfant ? Sans misérabilisme, ni volonté de manipuler l’émotion du spectateur, Alexander Nanau délivre des images très dures et crues qui sont naturellement contrebalancées par l’innocence et l’appétit de vivre du petit garçon et de la soeur cadette.

Projection le samedi 05 mars à La Lucarne à 15h00 – Entrée libre –

– Cassandro The Exotico ! de Marie Losier – 73 minutes- 2018 – Tamara Films, Tu vas voir, Garidi Films

Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est une star incontournable. Il est le roi des Exoticos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses mises en plis et ses paupières maquillées, Cassandro est un homme de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux limites du possible. Après 26 ans de vols planés sur le ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé et le moral laminé par un passé traumatique. Il ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs…

Projection le samedi 12 mars à La Lucarne à 15h00– Entrée libre –

– Jericó, l’envol infini des jours de Catalina Mesa – 78 minutes – 2016 – Arizona Distribution

Jericó est un petit village colombien situé dans le département d’Antioquia, au nord-ouest du pays. Catalina Mesa, originaire de la ville proche de Medellin, y a filmé douze femmes, douze facettes de l’esprit féminin, douze vies drôles et tristes à la fois, réunies dans cet hommage qui est avant tout une dédicace familiale à une grand-tante restée au village tandis que toute la famille migrait vers la ville.

Projection le samedi 19 mars à La Lucarne à 15h00 – Entrée libre –

– Maman Colonelle de Dieudo Hamadi -72 minutes – 2016 – Andana Films

La Colonelle Honorine Munyole travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en République démocratique du Congo, de Bukavu à Kisangani.

Projection le samedi 26 mars à La Lucarne à 15h00 – Entrée libre –

Votez parmi les quatre films choisis du 05 mars au 03 avril 2022, plus d’informations sur www.lesyeuxdoc.fr ou auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001

Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema

Brocante;Nature

Date complète :

2022-03-05T15:00:00+01:00_2022-03-05T17:00:00+01:00;2022-03-12T15:00:00+01:00_2022-03-12T17:00:00+01:00;2022-03-19T15:00:00+01:00_2022-03-19T17:00:00+01:00;2022-03-26T15:00:00+01:00_2022-03-26T17:00:00+01:00;2022-04-02T15:00:00+01:00_2022-04-02T17:00:00+01:00