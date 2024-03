Le Prix de l’or au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, lundi 10 juin 2024.

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

De 8 à 20 euros.

Récit intime et politique inspiré de la propre expérience de l’auteur en Roumanie.

Le Prix de l’or explore l’univers de la danse sportive à

l’âge de l’enfance et de l’adolescence, la découverte de la sexualité,

la peur de l’échec, le deuil du père et l’effort pour gagner l’amour des

parents. Ce manifeste offre une expérience de libération du corps et de

l’esprit, dans la cadence des rythmes kitsch et glam des dix danses

règlementaires.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

©Christophe Raynaud de Lage