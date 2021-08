Le prix AICA France de la critique d’art INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 21 septembre 2021, Paris.

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 21 septembre à 19:00

L’AICA France est la section française de l’Association internationale des critiques d’art, ONG fondée à l’Unesco lors de deux congrès internationaux de critiques d’art en 1948 et 1949. L’AICA réunit plus de 5 000 membres de par le monde, répartis en 63 sections nationales et une section libre. Première section nationale, l’AICA France compte désormais 547 membres adhérents. Elle regroupe des critiques d’art ayant pour activité professionnelle la critique sous tous ses aspects, nécessairement, mais non exclusivement, par l’écriture. Sa fonction est de promouvoir la compréhension et l’appréciation critique des arts visuels, dans la diversité de leurs histoires et de leurs manifestations. Ses membres s’intéressent en priorité aux arts modernes et contemporains de toutes les cultures. Initié en 2013, le prix AICA France souhaite mettre en avant le travail des critiques d’art souvent méconnu du grand public et faire rayonner l’art contemporain grâce à un discours facilitant sa compréhension. Dix critiques d’art membres de l’AICA sont invités à présenter un artiste de leur choix selon le format du PechaKucha : 20 images commentées pendant 20 secondes chacune et pour une durée totale de 6 min 40 s. Appliqué à la critique d’art, ce format permet la présentation monographique concise d’un artiste choisi par le critique d’art. Il donne la possibilité à un large public de découvrir des oeuvres qui, selon les critiques qui les choisissent, n’ont pas encore obtenu l’attention qu’elles méritent. _______ **Informations pratiques** Mardi 21 septembre 19h-21h INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

