THOMAS NGIJOL LE PRISME Seyssins Catégorie d’Évènement: SEYSSINS THOMAS NGIJOL LE PRISME Seyssins, 4 janvier 2024, Seyssins. Thomas Ngijol revient avec un nouveau one-man show inédit !L’œil du tigre : Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, cinq ans après 2 , de l’inspirer à remonter sur scène.

Tarif : 37.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 20:00
LE PRISME
89 AVENUE DE GRENOBLE
38180 Seyssins

