ON DINERA AU LIT Samedi 1 juin 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Une femme qui pense, à tort ou à raison, que son mari la trompe, trouve dans une revue féminine et féministe, une recette pour se venger. On y suggère aux femmes qui veulent se libérer de la routine conjugale de pratiquer un « sex-group ».

Prenant le prétexte d’être à la mode, la femme va exiger auprès de son mari de passer à la pratique et celui-ci va s’efforcer d’éviter par tous les moyens d’y arriver. Les protagonistes de cette aventure seront parachutés dans une cascade d’erreurs et de quiproquos à travers des situations invraisemblables et qui, pourtant, touchent un point crucial de la vie conjugale.

▶️ https://youtu.be/XlKGLbfQKDY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

© Thomas Braut