GLENN NAISSANCE D'UN PRODIGE Samedi 23 mars 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du 20e siècle.

Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi et s’y révèle aussitôt très doué. Il lit la musique avant même de savoir lire et écrire. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano et vendre autant de disques que les plus grandes rock star. Mais plus le public l’acclame, plus Glenn en souffre car sa personnalité Asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux.

Triomphe Avignon 2022 | Molières du Théâtre 2023, 6 nominations dont 2 prix pour la révélation féminine (Lison Pennec) et la révélation masculine (Thomas Gendronneau)

▶️ https://youtu.be/ByHKIddRnLg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

© Fabienne Rappeneau