ARTUS Le Prisme – Grande Salle Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

Yvelines ARTUS Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 17 mars 2024, Élancourt. ARTUS Dimanche 17 mars 2024, 18h00 Le Prisme – Grande Salle Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune ! Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3053 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T18:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:30:00+01:00

2024-03-17T18:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:30:00+01:00 © Pascal Ito Détails Catégories d’Évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Le Prisme - Grande Salle Adresse Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Ville Élancourt Departement Yvelines Lieu Ville Le Prisme - Grande Salle Élancourt

Le Prisme - Grande Salle Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/