ANDRE DUSSOLLIER Samedi 9 mars 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André Dussollier est devenu ce sacré monstre de la scène (et de l’écran !).

Un artiste rare et exceptionnel ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement. De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entraîner dans son imaginaire sans limite en nous révélant avec gourmandise ce qui constitue la substantifique moëlle des grands textes ou la fulgurance des grands esprits.

C’est un véritable bonheur que de retrouver cet artiste d’exception dans ce voyage sens dessus dessous, dans les méandres de la littérature et de la féerie…

▶️ https://youtu.be/oDIdbBBRjOI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

© Pauline Maillet