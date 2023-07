ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 1 mars 2024, Élancourt.

ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Retrouvez l’Orchestre National d’Île-de-France dans un registre classique de Mozart à Joseph Haydn, mené par le chef italien Ottavio Dantone.

Ce programme débutera par l’ouverture des Noces de Figaro de Mozart suivie de la Symphonie n°41 « Jupiter », métaphore musicale idéale à l’esprit des Lumières. Plus sentimentale, la musique de scène l’Île déserte de Joseph Haydn est destinée à accompagner une pièce de théâtre de Métastase ; l’histoire d’un naufrage qui a séparé des amoureux… La Symphonie n°104 « Londres » campe, comme la Jupiter de Mozart, une grandeur toute solennelle qui conclura ce répertoire classique.

https://youtu.be/_1l9YdyzB5U

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

