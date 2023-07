MARIANNE JAMES Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 3 février 2024, Élancourt.

MARIANNE JAMES Samedi 3 février 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Chanter… Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent. On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James ! « Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire.

▶️ https://youtu.be/KBIlIc7oX4o

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3063 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

© Frédéric Carestia