VERINO Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 25 janvier 2024, Élancourt.

VERINO Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… Il est l’heure de rester FOCUS.

Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus serait son cadeau de naissance.

Parce que Je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et ça nous fait rire!

▶️ Voir un extrait du spectacle

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Xa7sBZrO-Lw »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

© Loic Cousin