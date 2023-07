CHANGER L’EAU DES FLEURS Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 17 janvier 2024, Élancourt.

Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés. Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense de cette femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur.

Avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’auteure crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité.

Plus qu’une pièce de théâtre, un hymne au merveilleux des choses simples.

▶️ https://youtu.be/mNssaViEgB8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T22:00:00+01:00

© Fabienne Rappeneau