MARC JOLIVET Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 16 décembre 2023, Élancourt.

MARC JOLIVET Samedi 16 décembre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Marc Jolivet est de retour avec un spectacle musical riche en sérotonine, l’hormone du bonheur ! Candidat aux élections présidentielles de 2027, il commente l’actualité nationale et internationale, et célèbre non plus les Césars, mais les Brutus. Il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il démontre de façon implacable la mort du second degré. Accompagné de musiciennes et musiciens, il chante, danse et délire : le monde change, pas lui !

Comme le disait Guy Bedos « Notre rôle, c’est d’être drôle ! », Marc lui rendra hommage avec des extraits de ses plus célèbres sketchs et une revue de presse revisitée à sa manière.

▶️ https://youtu.be/Jzg8ultca7o

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3062 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Le Prisme », « cache_age »: 86400, « description »: « SAMEDI 16 Du00c9CEMBRE 2023 u00e0 20h30 | One Man Show – Que la fu00eate recommence ! nnMarc Jolivet est de retour avec un spectacle musical riche en su00e9rotonine, l’hormone du bonheur ! Candidat aux u00e9lections pru00e9sidentielles de 2027, il commente l’actualitu00e9 nationale et internationale, et cu00e9lu00e8bre non plus les Cu00e9sars, mais les Brutus. Il dialogue avec sa voiture (trop) intelligente, il du00e9montre de fau00e7on implacable la mort du second degru00e9. nnAccompagnu00e9 de musiciennes et musiciens, il chante, danse et du00e9lire : le monde change, pas lui ! Comme le disait Guy Bedos u00ab Notre ru00f4le, cu2019est du2019u00eatre dru00f4le ! u00bb Marc lui rendra hommage avec des extraits de ses plus cu00e9lu00e8bres sketchs et une revue de presse revisitu00e9e u00e0 sa maniu00e8re.nnGRANDE SALLE – Duru00e9e : 1h30 », « type »: « video », « title »: « MARC JOLIVET | Thu00e9u00e2tre le Prisme », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Jzg8ultca7o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Jzg8ultca7o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCxwDU4TbgqHKgbXNaeqgQg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Jzg8ultca7o »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

© Jean Plantureux