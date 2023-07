LE MONDE DE PETER PAN Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 2 décembre 2023, Élancourt.

LE MONDE DE PETER PAN Samedi 2 décembre, 17h00 Le Prisme – Grande Salle

Tous les enfants grandissent, tous sauf un…

Et s’il vous emmenait vers un monde lointain, un monde où l’aube mouille l’inépuisable flore, colore les cours d’eau secrets et où partout le soleil se noie dans l’horizon ? Un monde où vous n’aurez plus jamais à grandir et où chaque jour est une aventure.

Mais peut-être l’avez-vous tout simplement oublié ? Plus qu’une comédie musicale, un show contenant des effets magiques, des acrobaties venues du cirque et une création vidéo qui permettra aux décors de prendre vie tout au long du spectacle.

Vous êtes prêts ? Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin ! ✨

▶️ https://youtu.be/tUybQN8sLho

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

© Lugh Conception Graphique