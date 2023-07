HARLEM GOSPEL CHOIR Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 24 novembre 2023, Élancourt.

HARLEM GOSPEL CHOIR Vendredi 24 novembre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Le Harlem Gospel Choir, mondialement connu, est synonyme de puissance vocale, de sonorité glorieuse et d’énergie contagieuse. Depuis plus de deux décennies, il est le premier chœur gospel d’Amérique, et a parcouru le monde entier pour enthousiasmer son public avec la puissance inspiratrice du gospel noir.

La chorale s’est produite aux côtés de superstars telles que Diana Ross, U2, André Rieu, The Gorillaz ou encore Sam Smith et Pharrell Williams, mais aussi auprès des présidents Nelson Mandela et Barack Obama.

Elle présente chaque année en novembre et décembre, les meilleurs chanteurs et musiciens des églises noires de Harlem et de la région de New York/Tri-State.

▶️ https://youtu.be/PWHkYWvI2Mc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

© Simone Di Luca