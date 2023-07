MICHEL JONASZ Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 18 novembre 2023, Élancourt.

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant.

Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées, piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz.

Les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur seront également au rendez-vous !

▶️ https://youtu.be/DcXAXgE2L2U

Le Prisme – Grande Salle
Quartier des 7 Mares
78990, Elancourt
Élancourt 78990
Yvelines Île-de-France
01 30 51 46 06
https://leprisme.elancourt.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

© Arnaud Lacoste