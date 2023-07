DROLE DE GENRE avec V.Abril et L.Astier Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 11 novembre 2023, Élancourt.

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans.

Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !

▶️ https://youtu.be/IQ-wMerdGAo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

© Pascal Ito