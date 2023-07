AU SCALPEL Le Prisme – Grande Salle Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

Yvelines AU SCALPEL Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 21 octobre 2023, Élancourt. AU SCALPEL Samedi 21 octobre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle Deux frères : l’un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence, l’autre est un photographe qui semble assez content de lui. L’un était amoureux de la femme de son frère, l’autre a été l’amant de la femme de son frère. L’un était le premier de la classe, l’autre était le fils préféré. L’un et l’autre ne se sont jamais dits à quel point ils se détestent, jusqu’à ce soir… Qui est Abel ? Qui est Caïn ? Et que s’est-il vraiment passé entre eux ? Une comédie qui découpe les sentiments… au scalpel. Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3054 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

