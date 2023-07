LA PROMESSE BREL Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 14 octobre 2023, Élancourt.

LA PROMESSE BREL Samedi 14 octobre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel, mais à l‘entendre et à le voir, on pourrait y croire ! Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques. La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, et le respect des outils fondamentaux de mise en scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire.

À l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser. Faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire…

▶️ https://youtu.be/6yKqL3nBwxA

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3060 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Le Prisme », « cache_age »: 86400, « description »: « SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 u00e0 20h30 | Chanson HommagennNon, Arnaud Askoy nu2019est pas Brel, mais u00e0 lu2018entendre et u00e0 le voir, on pourrait y croire ! Arnaud donne chair avec sincu00e9ritu00e9 au Grand Jacques. nLa ressemblance troublante, lu2019empreinte vocale saisissante, et le respect des outils fondamentaux de mise scu00e8ne de Brel ne sont que des u00e9lu00e9ments physiques du spectacle, le du00e9cor nu00e9cessaire. nnu00c0 lu2019image des arrangements originaux de Roland Romanelli, cu2019est bien la flamme personnelle du2019Arnaud Askoy, cette charge u00e9motionnelle, gu00e9nu00e9reuse, qui doit venir nous bouleverser. Faire nau00eetre une magie comparable u00e0 celle de lu2019u00e9poque, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse : u00ab Ceci nu2019est pas Brel ! u00bb aurait dit Magritte, laissez-vous faireu2026 nnGRANDE SALLE – Duru00e9e : 1h20nnu00a9 Interpru00e9tation : Arnaud Askoy », « type »: « video », « title »: « LA PROMESSE BREL | Thu00e9u00e2tre le Prisme », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6yKqL3nBwxA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6yKqL3nBwxA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCxwDU4TbgqHKgbXNaeqgQg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/6yKqL3nBwxA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

© Sandrine Mullas