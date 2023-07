TAP FACTORY Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 7 octobre 2023, Élancourt.

TAP FACTORY Samedi 7 octobre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Tap Factory, c’est un savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, mené tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement.

Voilà un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » qui séduira un public de tout âge.

Cet incroyable mix artistique se donne sans compter jusqu’à la dernière seconde pour transmettre une énergie résolument positive. Les rythmes parfois puissants, parfois très fins, pénètrent et font vibrer les corps et les esprits du public !

▶️ https://youtu.be/wUJ-7P7U9fE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

© Philippe Fretault