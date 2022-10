INAVOUABLE Le Prisme – Grande Salle, 26 novembre 2022, Élancourt.

INAVOUABLE Samedi 26 novembre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

A partir de 33,00 €

Avec Michel Leeb et Anne Jacquemin

Avec Michel Leeb et Anne Jacquemin

Théâtre
Avec Michel Leeb et Florence Pernel / Mise en scène Jean Luc Moreau
Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l'implosion. Au cours d'une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe… la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !

GRANDE SALLE – Durée : 1h45

De ERIC ASSOUS / avec Michel LEEB : Gaspard, Anne JACQUEMIN : Clémence, Arthur FENWICK : Lucas / Alice RAUCOULES : Manon / MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU assisté de Nell Darmouni

Le Prisme – Grande Salle
Quartier des 7 Mares
78990, Elancourt

https://youtu.be/ucM2aQINTxE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

