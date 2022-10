MANU KATCHE Le Prisme – Grande Salle, 12 novembre 2022, .

MANU KATCHE Samedi 12 novembre, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

A partir de 12,00 €

Musique

Le Prisme – Grande Salle Quartier Des 7 Mares, 78990, Elancourt

« The ScOpe »
Manu Katché a été formé au Conservatoire de musique mais il vient naturellement du rock. Les pistes musicales se brouillent encore lorsqu'on entre dans son 10ème album, The ScOpe. Car avec ce nouveau disque, Manu Katché réunit les racines du groove, la modernité des machines et l'Afrique comme fil musical subtil du CD. Avec The ScOpe, Manu Katché passe ses émotions au microscope, il analyse l'alchimie des sons d'une façon pointilleuse et sonde les êtres en profondeur, tendu vers le même élan d'harmonie musicale et spirituelle. Let's ScOpe it !

GRANDE SALLE – Durée : 1h30

Manu Katché : batterie / Jérôme Regard : contrebasse / Patrick Manouguian : guitare / Jim Henderson : claviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:30:00+01:00

2022-11-12T22:00:00+01:00

