« Vivre cent vies, de Springfield au Zénith » Le Prisme Élancourt, samedi 25 mai 2024.

« Vivre cent vies, de Springfield au Zénith » « Vivre cent vies, de Springfield au Zénith » est un spectacle caritatif au profit de l’ARTC-Fonds Thomas BERTHY et des œuvres du LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina. Samedi 25 mai, 19h30 Le Prisme Entrée 20€ – Etudiants, – de 15ans, PMR 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T19:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-25T19:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:59:00+02:00

Le LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina présente le 25 mai 2024 au Prisme d’Elancourt, « Vivre cent vies, de Springfield au Zénith » un spectacle caritatif au profit de l’ARTC-Fonds Thomas BERTHY et des œuvres du LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina.

Venez vivre une aventure humaine et musicale autour des aspirations musicales de celle qui a partagé la scène avec Jean-Jacques Goldman et Michael Jones : Carole FREDERICKS.

Vous aimez le Blues, le Jazz, le Rock … et les tubes du célèbre trio Carole Fredericks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ?

Alors, ne ratez pas « VIVRE CENT VIES » !

Le Prisme 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 http://www.leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/…/lions…/evenements/des-vies-2 »}] 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

Spectacle comedie musicale