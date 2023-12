Concert littéraire « L’île haute » Le Prisme Élancourt, 19 janvier 2024, Élancourt.

Concert littéraire « L’île haute » Vendredi 19 janvier 2024, 18h30 Le Prisme Sur réservation

Découvrez au travers d’un concert littéraire, l’oeuvre « L’île haute » de Valentine Goby

Un jour d’hiver, Vadim, petit Parisien de douze ans, inquiet et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l’héberger, quelque part dans un repli des hautes montagnes…

L’île haute est le récit initiatique d’une absolue première fois, d’une découverte impensable, un somptueux roman-paysage. L’histoire du déplissement, de saison en saison, d’un enfant révélé par la beauté de la montagne qui le sculpte, et qu’il tente de modeler à son tour.

Concert littéraire proposé par Les Écritures contemporaines, dans le cadre de l’opération nationale Les Nuits de la lecture, avec Valentine Goby, autrice et récitante ; Xavier Llamas, compositeur et musicien ; Anne Montfort, metteuse en scène.

En présence de la librairie Le Pavé dans la Mare

Le Prisme 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 http://www.leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139448173 »}] 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

©Fred Menu