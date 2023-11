PERICOLOSO Le Prisme Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

Yvelines PERICOLOSO Le Prisme Élancourt, 13 janvier 2024, Élancourt. PERICOLOSO Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Le Prisme 13 janvier 2024 – 20h00

Tarif : 12,00€ PERICOLOSO, c’est une histoire d’amour toute simple. Ou presque. Parce que tout oppose ces deux êtres échoués dans un vieil immeuble au bord d’une voie ferrée. Tel le chat noir tournant autour du bocal du poisson rouge, elle le guette, le secoue, l’agace… Lui se défend, esquive, se dérobe… Et c’est parce qu’ils n’ont rien en commun qu’ils vont tenter de se rencontrer.

Dans cette pièce, les moments légers sont traités aussi intensément que les moments dramatiques. Un texte fort de l’auteur Gérard Levoyer, qui a confié par ailleurs à la Cie La Comedia la création de sa prochaine pièce Une Reine dans ma douche, en tournée à partir de décembre 2023.

A l’issue de la représentation, un temps d’échange bord de scène en présence de l’auteur et des comédiens vous sera proposé.

Réservez ici ! ou par téléphone : 06 76 77 09 99 Le Prisme 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 http://www.leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 77 09 99 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/330824/evt.htm »}] [{« link »: « https://www.billetreduc.com/330824/evt.htm »}] 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00 Théâtre loisirs Photo Laurent Troly Détails Catégories d’Évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Le Prisme Adresse 2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt Ville Élancourt Departement Yvelines Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Le Prisme Élancourt latitude longitude 48.766678;1.948183

Le Prisme Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/