SOIREE JAZZ LE PRISME Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

Yvelines

SOIREE JAZZ LE PRISME, 13 mai 2023, Élancourt. SOIREE JAZZ Samedi 13 mai, 20h30 LE PRISME

ADULTES 15€, ENFANTS – de 15 ans et ETUDIANTS 10€ Un voyage musical où Ravel et Debussy viennent à la rencontre de Gershwin et Cole Porter, où la musique classique française brille à travers le prisme du jazz et des musiques actuelles. Notre répertoire est consacré à la rencontre entre le Jazz et la musique Classique à travers l’histoire de la musique moderne, à laquelle nous apportons également notre contribution personnelle, en adaptant des grandes œuvres classiques en standards de Jazz. Notre objectif est à la fois de souligner les influences mutuelles entre ces deux genres musicaux mais aussi de rendre accessible l’œuvres des compositeurs français (début XXe) au grand public par le biais de la « musique populaire ». Ecouter notre medley ICI LE PRISME 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+00:00 – 2023-05-13T19:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu LE PRISME Adresse 78990 Elancourt Ville Élancourt Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville LE PRISME Élancourt Departement Yvelines

LE PRISME Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

SOIREE JAZZ LE PRISME 2023-05-13 was last modified: by SOIREE JAZZ LE PRISME LE PRISME 13 mai 2023 Élancourt Le Prisme ELANCOURT

Élancourt Yvelines