FALLAIT PAS LE DIRE Avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi / et la participation de Pascal Arnaud Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT 3 Nominations aux Molières 2022 Meilleure comédie, Meilleur comédien Théâtre privé, Meilleur auteur Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

