STACEY KENT Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT Stacey Kent est une chanteuse de jazz internationalement reconnue. Avec une légion de fans dans le monde entier, elle accumule une foule d’honneurs et de récompenses. Elle a eu l’idée d’une collection de chansons qui donne une expression musicale à notre désir collectif de parcourir le monde. Cette idée a donné naissance à son nouvel album SONGS FROM OTHER PLACES. Cette collection de chansons n’est pas seulement l’occasion pour Stacey d’emmener ses fans dans un voyage musical, c’est aussi l’expression musicale du sentiment d’errance qu’elle a hérité de son grand-père, dont le cœur s’est toujours langui de la France qu’il a laissée derrière lui. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

