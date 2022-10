MISTER MAT Le Prisme, 25 mars 2023, ELANCOURT.

MISTER MAT Samedi 25 mars 2023, 20h30 Le Prisme

A partir de 8,00€

MISTER MAT Du Bonheur en retard

Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

Finaliste The Voice Edition 2022

Mister Mat, ex chanteur charismatique du combo blues Mountain Men, poursuit dorénavant sa route en solo. A mi-chemin entre Georges Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éternel optimiste. Son nouvel album, Du bonheur en retard est entièrement en français et est sans conteste, celui qui lui ressemble le plus, où il lâche prise et se dévoile. Sorti à peine plus d’un an après le premier album, Du bonheur en retard est révélateur de sa furieuse envie de retrouver la scène et son public. Et c’est ce qu’il fait à chaque concert, avec tendresse et simplicité, mais surtout une énorme générosité.

