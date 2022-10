EN BOUCLE Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

EN BOUCLE Le Prisme, 22 mars 2023, ELANCOURT. EN BOUCLE Mercredi 22 mars 2023, 14h30 Le Prisme

A partir de 5,00€

EN BOUCLE Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore … Installés au-dessous d’un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

