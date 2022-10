DROLE DE CAMPAGNE Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

DROLE DE CAMPAGNE Avec Nicolas Vitiello, Veronique Demonge, Frank Leboeuf et Christine Lemler Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler), directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement perché. Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François ! Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne ! Différences sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

