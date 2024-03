Le printempsde la Bloosmusik Mutzig, vendredi 15 mars 2024.

Découvrez le concert de la Bloosmusik!

Un concert de Bloosmusik exceptionnel! L’Orchestre Roger HALM promeut la musique alsacienne en interprétant les standards ainsi que des créations des 6 compositeurs internes à l »orchestre. Vous pourrez également entendre de la musique Tchèque et des Egerländer; le tout rehaussé de chants, solistes et d »un witzmann! Une soirée haute en couleurs à ne surtout pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est hugel.sebastien@wanadoo.fr

