Visite guidée du Printemps de Tours Le Printemps Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite guidée du Printemps de Tours Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Le Printemps

La visite guidée vous fera découvrir l’architecture de ce monument labellisé Patrimoine du XXe siècle et ses coulisses.

Le Printemps 19 boulevard Heurteloup 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 31 32 33 https://www.printempstours.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0247313233 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.printempstours.com »}] Emblématique de Tours, l’histoire de la maison Lefroid remonte au tout début du XXe siècle. Profitant du développement économique et touristique engendré par la construction de la gare ferroviaire, les frères Lefroid font prospérer une affaire spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles.

Fort de son succès, le commerce amorce une transition en 1928 pour devenir un véritable grand magasin, dont la nouvelle façade rue de Bordeaux (labellisée Patrimoine remarquable du XXe siècle), inaugurée à cette occasion, est un bel exemple d’architecture Art Déco. Affilié en 1964 à la centrale d’achat du Printemps, le magasin adopte définitivement l’enseigne en 1984 tout en conservant son indépendance.

La famille Lefroid a laissé une empreinte durable sur l’architecture tourangelle puisqu’elle est également l’un des maîtres d’ouvrage du Grand Passage. Transports en commun (tram, bus), gares routière et ferroviaire, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@ Printemps Tours