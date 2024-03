Le printemps Théâtral de Mesquer-Quimiac Complexe de la Vigne Mesquer, lundi 13 mai 2024.

L’association COMETE organise, depuis près de 40 ans, Le Printemps Théâtral des collégiens et des lycéens avec l’aide du Rectorat, de la DRAC des Conseils départemental et Régional. La Ville de Mesquer-Quimiac lui apporte aussi son soutien et l’accueille. Dix collèges et lycées de tout le département, soit 200 personnes, élèves et professeurs compris, vont ainsi y partager trois jours entre des ateliers de pratique animés par 11 comédiens professionnels, des échanges mais aussi des spectacles : spectacles préparés toute l’année avec passion auxquels ils vous invitent volontiers. Chaque séance dure 30 minutes et est suivie d’un entracte.

• Lundi 13 mai : ouverture du Printemps Théâtral avec le spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï au Complexe de la Vigne à 20h30

. Mardi 14 : spectacles des élèves entre 13h45 et 16h puis entre 20h et 23h. Batucada brésilienne en déambulation entre l’Artymès et l’école entre 15h30 et 16h

• Mercredi 15 : spectacles des élèves entre 9h et 12h puis entre 14h et 15h45

Contact : Association Comète – Brigitte Blin / 06 14 30 39 64 – brigitte.blin4@wanadoo.fr

Complexe de la Vigne L'Artymès, Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

