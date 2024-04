Le printemps s’invite à la Ferme pédagogique Heugnes, samedi 13 avril 2024.

Faune, Flore et Utopies vous ouvrent ses portes pour Pâques, pour les petits et pour les grands !

Organisation de chaque après-midi

– Découverte et manipulation de nos deux ânesses

– Jeu de piste sur la thématique du printemps

– Introduction à la permaculture

– Nourrissage des gallinacés et palmipèdes + goûter des cochons EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

8 La Blanchardière

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire faunefloreetutopies@gmail.fr

