Le printemps se raconte : après-midi contes et gaufres Échourgnac, 20 février 2022, Échourgnac.

Le printemps se raconte : après-midi contes et gaufres Lieu-dit Le Parcot Le Parcot Échourgnac

2022-02-20 – 2022-02-20 Lieu-dit Le Parcot Le Parcot

Échourgnac Dordogne

Le printemps se raconte : équinoxe de printemps : après-midi contes et gaufres : 14h30 à 15h30 : Francis Gervaise conte l’éveil de la nature et de la forêt. 15h30 à 16h / 17h à 17h30 : spectacle de marionnettes par la Cie d’Oosen. 16h à 17h : rêves et veillée, contes d’animaux. Balade contée sur le sentier par Francis Meynard. Tout l’après-midi : démonstration et dégustation de gaufres cuites à lâtre.

Freepik

Lieu-dit Le Parcot Le Parcot Échourgnac

