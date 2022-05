Le Printemps Provençal Istres, 14 mai 2022, Istres.

Le Printemps Provençal Istres

2022-05-14 – 2022-05-14

Istres Bouches-du-Rhône

Le Printemps Provençal d’ISTRES organisé par Lou Liame se déroulera le samedi 14 mai de 9h30 à 15h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle sur les bords de l’Etang de l’Olivier.



L’ensemble des sociétés de traditions de la ville d’Istres seront présentes à cette journée pour mettre en valeur leur association :



– L’Escolo dis Arnavèu, association œuvrant pour le développement de la culture provençale, présentera son association et ses activités,



– Le Toro club Istréen, plus vieille association taurine de la ville d’Istres, le Toro club organise des journées taurines, journées camarguaise et autres événements pour mettre en avant les traditions taurines. Il communiquera sur le Trophée des AS,



– Le Comité de la Fête des Bergers projettera un film de Pierre Sabdès sur la 45ème édition 2021,



– Lou Trelus, groupe de danses et musiques de Provence créé en 1972, nous proposera une animation musicale et de danse,



– La Chorale Provençale présentera une expo photos et Jean-Claude Cordéro réalisera des croix des Feux de la Saint-Jean,



– Le Café Provençal échangera sur le thème de « La Provence dans le Cinéma».



A midi Lou Liame (association organisatrice) offrira l’apéritif et nous partagerons en commun le repas tiré du sac.



Cette manifestation populaire est ouverte à tous.

Les associations traditionnelles istréennes vous donnent rendez-vous lors de cette matinée sous le signe de la Provence

Cette manifestation populaire est ouverte à tous.

