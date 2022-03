Le Printemps musical de Sanguinet 2022 Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Le Printemps musical de Sanguinet 2022 Sanguinet, 27 mars 2022, Sanguinet. Le Printemps musical de Sanguinet 2022 Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet

2022-03-27 15:30:00 – 2022-03-27 Salle des fêtes Place de la Mairie

Sanguinet Landes Sanguinet 0 0 EUR Après deux années d’incertitudes le printemps musical de Sanguinet est de

retour. Les choristes des «Voix de Losa» ont préparé, un programme qu’ils

débuteront, dans leur registre Jazz-Gospel. Les choristes seront accompagnés au piano par Xavier Jugla-Danty qui donnera

un récital en clôture de première partie. La chorale «LA FUENTINA» de Ribadesella, ville jumelle de Sanguinet animera

la seconde partie du concert par quelques. Billetterie : Cuisines AKARO, 124 Avenue des Grands Lacs à Sanguinet à partir du 7 Mars et sur place le jour du concert. Après deux années d’incertitudes le printemps musical de Sanguinet est de

retour. Les choristes des «Voix de Losa» ont préparé, un programme qu’ils

débuteront, dans leur registre Jazz-Gospel. Les choristes seront accompagnés au piano par Xavier Jugla-Danty qui donnera

un récital en clôture de première partie. La chorale «LA FUENTINA» de Ribadesella, ville jumelle de Sanguinet animera

la seconde partie du concert par quelques. Billetterie : Cuisines AKARO, 124 Avenue des Grands Lacs à Sanguinet à partir du 7 Mars et sur place le jour du concert. +33 6 59 63 87 36 Après deux années d’incertitudes le printemps musical de Sanguinet est de

retour. Les choristes des «Voix de Losa» ont préparé, un programme qu’ils

débuteront, dans leur registre Jazz-Gospel. Les choristes seront accompagnés au piano par Xavier Jugla-Danty qui donnera

un récital en clôture de première partie. La chorale «LA FUENTINA» de Ribadesella, ville jumelle de Sanguinet animera

la seconde partie du concert par quelques. Billetterie : Cuisines AKARO, 124 Avenue des Grands Lacs à Sanguinet à partir du 7 Mars et sur place le jour du concert. Voix de Losa

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT Grands Lacs

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Salle des fêtes Place de la Mairie Ville Sanguinet lieuville Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Le Printemps musical de Sanguinet 2022 Sanguinet 2022-03-27 was last modified: by Le Printemps musical de Sanguinet 2022 Sanguinet Sanguinet 27 mars 2022 Landes Sanguinet

Sanguinet Landes