Le printemps italien Talence Talence, vendredi 29 mars 2024.

Le printemps italien Littérature, exposition, musique, histoire, débats 29 mars et 6 avril Talence Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-04-06T10:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

La Ville accueille la 5e édition du printemps italien organisé par l’association talençaise Notre Italie, du 29 mars au 7 avril.

VENDREDI 29 MARS

SOIRÉE D’OUVERTURE AU CHÂTEAU DE THOUARS

• à 18h : Stéfania Graziano, présidente de l’association Notre Italie, présentera une conférence-lecture de poésies sur la poétesse italienne Alba Florio (1910 – 2011) : « La Poésie au féminin – Alba Florio, douleur et beauté ».

Sur réservation par mail : notre.italie@gmail.com

• à 19h30 : concert jazz du Trio du saxophoniste Alex Golino (entrée : 10 euros).

• à 20h30 : assiette italienne (10 euros)

SAMEDI 6 AVRIL

UNE JOURNÉE ITALIENNE À TALENCE

• à 10h30 : conférence « Migrations et immigration dans la littérature italienne » par Marguerite Pozzoli (traductrice-Actes Sud) à la médiathèque Castagnéra. Rencontre avec Giovanni Dozzini, auteur de « Et Baboucar marchait devant ».

• à 14h : documentaire sur Venise « In aquis fundata » au Forum des Arts & de la Culture.

Rencontre avec Giovanni Montanaro, auteur du roman « Le libraire de Venise ». Table ronde « La littérature et les changements climatiques » avec les auteurs Paolo di Paolo (« Un monde sans les êtres humains ») , Fabio Deotto (« L’autre monde »).

• à 17h30 : conférence de Michele Borsatti : Caelum, non animum mutant. Exemples littéraires de l’action de l’homme sur la nature.

Programme complet sur leprintempsitalien.fr

Talence Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://leprintempsitalien.fr »}] [{« link »: « http://leprintempsitalien.fr »}]

exposition littérature