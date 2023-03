« LE PRINTEMPS ISO – ÉDITION #2 –, 25 mars 2023, Le Pouget .

« LE PRINTEMPS ISO – ÉDITION #2 –

Le Pouget Hérault

2023-03-25 – 2023-03-26

Le Pouget

Hérault

Un événement porté par l’association LA DÉCALÉE

ISO Photo s’attache à révéler la photographie et à défendre sa diversité aux travers d’expositions, d’ateliers, de stages et d’événements singuliers. Le Printemps ISO est un festival dédié à la photographie amateure et tout spécialement celle pratiquée par les clubs photos.

Et la présence exceptionnelle du photographe Jean-Pierre DUVERGÉ.

Exposition en accès libre.

ISO Photo s’attache à révéler la photographie et à défendre sa diversité aux travers d’expositions, d’ateliers, de stages et d’événements singuliers. Le Printemps ISO est un festival dédié à la photographie amateure et tout spécialement celle pratiquée par les clubs photos.

Le Pouget

dernière mise à jour : 2023-03-06 par