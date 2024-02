LE PRINTEMPS Galerie Modulab Metz, jeudi 14 mars 2024.

LE PRINTEMPS Exposition personnelle de Jacques Julien 14 mars – 19 avril Galerie Modulab Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:00:00+01:00

Fin : 2024-04-19T14:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

Exposition personnelle

de Jacques Julien

Vernissage : Jeudi 14 mars à partir de 18h en présence de l’artiste

Les œuvres de Jacques Julien tentent de faire cohabiter avec humour dimension analytique

et poétique. Pour Jacques Julien, une sculpture est un point de départ vers le double

invisible, le corps manquant ou la figure en creux. Depuis les années 1990, l’artiste

développe une réflexion sur la forme : son élaboration, sa réalisation et son abandon. De ce

fait, son travail s’articule autour de la pratique de la sculpture en atelier ; là où le temps se

passe et se perd à la manière de la vie qui s’y déroule, là encore où le travail est une suite

d’expériences empiriques qui tente de trouver une forme d’autonomie en cohérence avec le

territoire qui l’a fait et vu naître.

Les rapports à la manipulation, au jeu, ou encore à l’espace sont au centre de ces

questionnements.

Pour Le printemps, titre de son exposition à la galerie Modulab, Jacques Julien présente un

ensemble d’œuvres récentes qui témoignent des gestes et des écarts de cette pratique, ; un

ensemble de « petites formes » à l’humble géométrie, boules de croquets, bâtonnets striés,

en damier ou de couleurs vives. On pense aux jeux d’éveil et à ce moment où l’on apprend à

poser une chose en harmonie, en équilibre sur une autre, là où se construisent les histoires,

là enfin où le temps se suspend et où les jours rallongent.

Jacques Julien vit et travaille entre Paris et Montdidier

Representé par la Galerie Paris-B

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France à Rome, session 2020-2021

Plus d’informations:

Plus d'informations:

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le département de la Moselle, la DRAJES et la Ville de Metz

Galerie Modulab

28, rue Mazelle 57000 Metz (FR)

Ouvert du jeudi au samedi

De 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous

Site Web | Facebook | Instagram

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@modulab) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/172302531_269164258192697_2608940547285559030_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=sQexWrPsvSkAX_SWROQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfBwYtPSgeQ_CGv9xr-VwMOt8FVj1Qwh_o3GN1TtTnIgfA&oe=65D1AB23 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/modulab/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/modulab/ »}] Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire.

Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Galerie Modulab | Le printemps | Jacques Julien | Graphisme : Château Fort Fort