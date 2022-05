“Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne, 14 mai 2022 18:00, Romorantin-Lanthenay.

Nuit des musées “Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Deux exposition temporaires vous invitent à découvrir pour l’une la saison privilégiée pour contempler la nature renaître et pour l’autre la vie quotidienne de Romorantin pendant la seconde guerre.

Venez découvrir ce spectacle magnifique au travers des clichés des photographes E. Roger et F. Dupont, originaires de Sologne. Le monde animal, le patrimoine culturel, le paysage des étangs et la poésie de la nature vous amèneront à contempler et à mieux comprendre cette région riche et mystérieuse qui se dévoile à chaque saison.

Le musée en collaboration avec le collège Maurice Genevoix va réaliser une exposition sur la Seconde Guerre mondiale à Romorantin à partir des archives municipales et des documents réunis dans le cadre d’une collecte menée auprès de la population. La vie quotidienne, les relations avec l’arme e allemande, la résistance seront aborde es dans le cadre de ce projet dans la ligne e de ceux menés sur les camps américains et la guerre 14-18.

Situé dans le centre de Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, le Musée de Sologne vous accueille dans le cadre patrimonial exceptionnel que sont le Moulin du Chapitre, le Moulin de la ville et la Tour Jacquemart du XIIe siècle. De nombreuses expositions temporaires vous feront découvrir d’autres aspects inédits de l’histoire et du patrimoine local. Vous y découvrirez les multiples richesses du territoire solognot : les espaces naturels, les métiers oubliés, l’architecture traditionnelle en brique et les châteaux du XIXe siècle, les coutumes et la chasse.

Located in the centre of Romorantin-Lanthenay, capital of the Sologne, the Sologne Museum welcomes you in the exceptional heritage setting that are the Moulin du Chapitre, the Moulin de la ville and the Tour Jacquemart of the twelfth century. Many temporary exhibitions will introduce you to other new aspects of local history and heritage. You will discover the many riches of the Solognot territory: natural spaces, forgotten crafts, traditional brick architecture and 19th century castles, customs and hunting.

Durante su visita, se le revelará el pasado prestigioso de la ciudad durante el reinado de Francisco I. Leonardo da Vinci planeaba construir en Romorantin, a petición del rey y de su madre, Luisa de Saboya, una ciudad real situada en el centro de una red de canales y ríos que conectaban el océano Atlántico con el mar Mediterráneo.

Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay 41200 Romorantin-Lanthenay Centre-Val de Loire