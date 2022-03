“Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Romorantin-Lanthenay

“Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne, 14 mai 2022, Romorantin-Lanthenay. “Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale”

Musée de Sologne, le samedi 14 mai à 18:00

Venez découvrir ce spectacle magnifique au travers des clichés des photographes E. Roger et F. Dupont, originaires de Sologne. Le monde animal, le patrimoine culturel, le paysage des étangs et la poésie de la nature vous amèneront à contempler et à mieux comprendre cette région riche et mystérieuse qui se dévoile à chaque saison. Le musée en collaboration avec le collège Maurice Genevoix va réaliser une exposition sur la Seconde Guerre mondiale à Romorantin à partir des archives municipales et des documents réunis dans le cadre d’une collecte menée auprès de la population. La vie quotidienne, les relations avec l’armée allemande, la résistance seront abordées dans le cadre de ce projet dans la lignée de ceux menés sur les camps américains et la guerre 14-18.

Entrée libre

Deux exposition temporaires vous invitent à découvrir pour l’une la saison privilégiée pour contempler la nature renaître et pour l’autre la vie quotidienne de Romorantin pendant la seconde guerre. Musée de Sologne Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Romorantin-Lanthenay Autres Lieu Musée de Sologne Adresse Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Ville Romorantin-Lanthenay lieuville Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay Departement Loir-et-Cher

Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romorantin-lanthenay/

“Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne 2022-05-14 was last modified: by “Le printemps est de retour” et “Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale” Musée de Sologne Musée de Sologne 14 mai 2022 Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay

Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher