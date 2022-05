Le Printemps du vélo “Rue aux enfants” Pau, 14 mai 2022, Pau.

Le Printemps du vélo “Rue aux enfants” Pau

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 A l’initiative de l’association Pau à Vélo et en partenariat avec la ville, la rue Castetnau se transforme en lieu de rencontre, de promenade, de jeux, d’échanges, et de commerce : une rue pour tous ! L’ambiance y est à la fois apaisée et joyeuse.

De nombreuses animations vous sont proposées.

Pau

